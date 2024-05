Zielinski e Osimhen verso l’esclusione Ancora infortunati: fuori anche Mario Rui e Rrahmani. Anche Calzona dirà addio

Ieri mattina Il Napoli si è allenato all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnicotattico. Dendoncker non si è allenato per una sindrome influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen,Rrahmani e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Tutti non dovrebbero fare parte dei convocati, salvo sorprese. Per i partenti(Zielinski e Osimhen non è esclusa lapresenza a bordocampo.