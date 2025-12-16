Domani alle 18 al Gran Caffè Gambrinus in piazza Trieste e Trento a Napoli, alla presenza del sindaco cittadino e metropolitano Gaetano Manfredi si terrà la cerimonia di inaugurazione delle nuove sale con affaccio su via Chiaia oggetto di un attento restauro. Il locale storico d'Italia, che si trova al piano terra del Palazzo della Prefettura nel patrimonio edilizio di Città metropolitana, ritroverà così l'assetto originario.
Napoli, domani inaugurazione nuove sale Gran Caffè Gambrinus
Lo storico locale ritrova assetto originario
