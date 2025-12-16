Supercoppa, Conte ritrova Lobotka titolare: ma la formazione è ancora top secret Azzurri arrivati in Arabia in vista della semifinale di giovedì contro il Milan

È cominciata la missione Supercoppa: il Napoli è a Riad, dove giovedì alle 20 sfiderà il Milan nella semifinale del trofeo, che per il terzo anno ripropone la formula "final four", ossia con quattro squadre a contendersi il terzo titolo stagionale in palio. La finale si giocherà lunedì, sempre alle 20, dove il Napoli spera di sfidare una tra Inter e Bologna, in campo venerdì. Il precedente con il Milan non è positivo, visto che a San Siro lo scorso settembre arrivò la prima sconfitta stagionale per gli azzurri.

Napoli reduce dalle due sconfitte consecutive, in Champions col Benfica e in campionato contro l'Udinese, senza nessun gol segnato. Delusione anche per la squadra di Allegri, domenica fermata dal Sassuolo in casa: un punto che comunque tiene i rossoneri davanti al Napoli, e dietro la capolista Inter. Conte ritroverà Lobotka dal primo minuto, e potrà contare anche su Gutierrez. Finalmente sta per arrivare il momento di Lukaku, che ha rispettato la tabella di marcia ed è convocato: l'attaccante giovedì sarà in panchina. Ancora top secret la formazione: per ora la certezza sembra solo il modulo, con la conferma del 3-4-2-1.