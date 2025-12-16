Tragedia sul lavoro a Napoli, morto operaio di 49 anni in un cantiere E' accaduto a via Gianturco, la vittima aveva 49 anni

Tragedia a Napoli, in via Gianturco 100, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un’area adibita a cantiere e deposito di container. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale per accertare quanto accaduto.

All’interno dell’area i militari hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, deceduto verosimilmente durante le operazioni di carico di un container su un camion. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente avvenuto mentre si trovava al lavoro, in una fase particolarmente delicata delle operazioni di movimentazione del carico.

La vittima è stata identificata in Giacomo Burtone, 49 anni nato a Cercola. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause esatte del decesso né sulle eventuali responsabilità. La dinamica dell’incidente resta infatti da chiarire e sarà oggetto di approfondite indagini.

L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e le verifiche del caso. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo ogni elemento utile a ricostruire l’esatta successione dei fatti. Non si esclude l’ipotesi dell’incidente sul lavoro, ma ogni pista resta al vaglio degli investigatori.

L’ennesima morte avvenuta in un contesto lavorativo riporta drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, in attesa che le indagini facciano piena luce su una tragedia che ha scosso l’area orientale della città.