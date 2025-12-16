Napoli, prima di Natale chiude l'uscita tangenziale Capodichino Ecco quando inizieranno i lavori

Per consentire lavori di competenza della Tangenziale di Napoli, nelle tre notti di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, tra le 23 e le 6, sarà chiusa la diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l'allacciamento con la tangenziale, in direzione di quest'ultima. Lo rende noto un comunicato. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la tangenziale.