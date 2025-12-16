Per consentire lavori di competenza della Tangenziale di Napoli, nelle tre notti di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, tra le 23 e le 6, sarà chiusa la diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l'allacciamento con la tangenziale, in direzione di quest'ultima. Lo rende noto un comunicato. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la tangenziale.
Napoli, prima di Natale chiude l'uscita tangenziale Capodichino
Ecco quando inizieranno i lavori
Napoli.