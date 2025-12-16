Nuoto, Capri-Napoli: un libro celebra le sessanta edizioni Domani la presentazione de "I Giganti del mare" con Bridi

Sessanta edizioni tutte da raccontare. La storia pluridecennale della Capri-Napoli, la più importante e prestigiosa gara di nuoto in acque libere del mondo, è stata racchiusa nelle pagine del libro I giganti del mare, scritto a quattro mani da due illustri firme del giornalismo napoletano, Franco Esposito e Marco Lobasso, con il coordinamento editoriale curato dall'organizzatore della Maratona del Golfo, Luciano Cotena. Il volume è edito da LeVarie (160 pagine, 16 euro, dal 17 dicembre acquistabile in libreria e sulle piattaforme librarie web).

Per la presentazione del volume, in programma mercoledì 17 dicembre alle ore 17, è stata scelta la location che da diversi anni ospita l'arrivo della Capri-Napoli: il Circolo Canottieri Napoli al Molosiglio. Saranno presenti, insieme agli autori, l'organizzatore della gara, Luciano Cotena; il presidente dell'Unione stampa sportiva italiana (Ussi), Gianfranco Coppola; la detentrice del record assoluto della traversata e unica donna nella storia ad essere riuscita a battere gli uomini, Arianna Bridi; due nuotatori napoletani protagonisti della gara, Giuseppe Ilario e Fabiana Lamberti; il presidente del Comitato campano della Federazione Italiana Nuoto e presidente della Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale.

Il libro racconta le sessanta edizioni della competizione che ha fatto la storia del nuoto in acque libere mondiale, passando in rassegna tutti i protagonisti, dalla prima all'ultima edizione. Nella parte finale il racconto si arricchisce di una notevole appendice statistica con i nomi di tutti gli atleti, delle prove ufficiali ed open che, in solitaria o in staffetta, hanno affrontato e concluso la maratona del mare, scrivendo ognuno un pezzo di una storia indelebile. La prefazione è firmata da Paolo Barelli, presidente nazionale della Federnuoto; la postfazione da Gianfranco Coppola.