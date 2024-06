"Storie ed emozioni vere in tv: ecco la ricetta del reality dei record" Rosanna Vigorito racconta: tre edizioni e un percorso che trasforma il modo di fare televisione

“Se penso alle tre edizioni di “Prenditi Cura di me” rifletto su quanto siamo cambiati, ai nostri percorsi, ai nostri sentimenti e modi di guardare a noi stessi e alla realtà che ci circonda. Siamo pronti a vivere la finale di questa terza edizione con una consapevolezza diversa, fatta di numeri e dati, che ci restituiscono una riflessione importante”. Così Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio Sporting Village con sua sorella Valentina e madrina del format, nel quale è coach emotivo, traccia un bilancio dei risultati raggiunti, durante queste tre edizioni.

“Il nostro reality ha portato in tv, su Ottochannel, un nuovo modo di fare televisione, fatto di storie vere e intrattenimento innovativo. Il tutto garantendo riflessioni su temi e contenuti attuali quanto importati – spiega Rosanna -. Siamo tutti particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti e ci auguriamo che il futuro di questa trasmissione sia in continua evoluzione. “Prenditi Cura di me” riporta tutti in contatto con sé stessi e con le proprie relazioni. Questo format ha davvero trasportato i telespettatori in un viaggio unico. La soddisfazione più grande che abbiamo ottenuto, sono i commenti, messaggi dei telespettatori che, anche tramite social, hanno vissuto i percorsi del programma, ne hanno tratto insegnamento, hanno ribattuto e criticato anche scelte e iniziative non sempre standard dei coach. La psicoterapia in tv ha avuto un effetto dirompente. In tanti hanno capito e apprezzato l'importanza di essere sempre in contatto con sé stessi e le proprie verità. I numeri degli ascolti hanno confermato un crescendo del gradimento. I consensi ci hanno motivato a fare sempre di più e meglio. Anche io, oggi, mi sento di dire: forse ho vinto anche io, perchè ho saputo mettermi in discussione, imparando sempre di più mettermi in contatto con le mie emozioni e con quelle degli altri. Che dire, questo format continua ad avere un effetto benefico su tutti noi”.