Affetta da sindrome di Down, si laurea al Suor Orsola: l'omaggio del Comune La storia di Venice Kristyn Russo: consegnata una targa ricordo

I sogni non conoscono barriere. Lo dimostra la storia di Venice Kristyn Russo, ragazza con sindrome di Down che ha conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione all’Università Suor Orsola Benincasa.

Oggi, Venice è stata ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore alle Politiche sociali, Luca Fella Trapanese, che le hanno consegnato una targa come riconoscimento per la determinazione e il cuore grazie ai quali ha superato ogni ostacolo, riuscendo a coronare il sogno di laurearsi.

All’incontro sono intervenuti anche l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, e il consigliere comunale Walter Savarese D’Atri.