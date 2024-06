Capri senz'acqua, il sindaco vieta lo sbarco dei turisti sull'isola "Si rischia l'emergenza sanitaria": attivata l'unità di crisi. Code e disagi al molo Beverello

I lavori per la riparazione della condotta idrica sono in corso e Gori assicura che si sta facendo tutto il possibile. Ma intanto i serbatoi d’acqua a Capri sono quasi vuoti e c’è il rischio di un’emergenza sanitaria. Per questo motivo il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza nella quale si vieta lo sbarco dei non residenti. Accesso interdetto dunque ai turisti.

“Senza acqua alcuni servizi pubblici essenziali non possono essere garantiti”, hanno fatto sapere dal comune di Capri. Di qui il provvedimento che nel frattempo ha attivato l’unità di crisi.

Inevitabili i disagi, con lunghe file di passeggeri al molo Beverello. Le compagnie stanno risarcendo i turisti, ma il caos è stato inevitabile: molti turisti hanno scelto mete alternative per non perdere la giornata di vacanza.