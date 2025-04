Napoli, la Polizia incontra gli studenti: nasce il progetto "Sicuri in strada" Il progetto per insegnare ai bambini le regole della sicurezza e della legalità

A Napoli ha preso il via il progetto educativo “Sicuri in strada”, promosso dalla Polizia locale del capoluogo campano, con l'obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle regole.

Il progetto, portato avanti dal personale dell’Unità Operativa Vomero, è destinato agli studenti delle scuole elementari e medie. Il primo incontro si è svolto presso l’istituto scolastico di via Domenico Fontana, dove circa 150 alunni hanno partecipato a un ricco percorso didattico e interattivo.

Un poliziotto come punto di riferimento per i più giovani

L’iniziativa ha messo in evidenza l’importanza del ruolo dell’operatore di Polizia Locale come figura di riferimento nei contesti di emergenza o pericolo. I bambini hanno appreso nozioni fondamentali legate alla sicurezza stradale. Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione individuale, al fine di rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi e capaci di adottare comportamenti sicuri e responsabili. Si è parlato di sistemi di sicurezza negli autoveicoli, dell'importanza del giubbotto ad alta visibilità e delle buone pratiche quotidiane anche in casa o a scuola.

L’elemento educativo si è fuso con l’aspetto ludico, rendendo l’esperienza coinvolgente e accessibile anche ai più piccoli. Un approccio che mira a rafforzare la cultura della legalità, ma anche a trasmettere ai bambini un messaggio forte: la sicurezza parte da te.

Cittadini consapevoli, anche da piccoli

Non si tratta solo di insegnare le regole della strada, ma anche di stimolare nei giovani la consapevolezza del proprio ruolo attivo nella società. Come spiegano gli organizzatori, il progetto vuole aiutare gli studenti a diventare promotori di comportamenti corretti, persino nei confronti degli adulti. Un investimento importante sulla formazione civica, che si inserisce in un contesto più ampio di educazione alla cittadinanza attiva e alla prevenzione.