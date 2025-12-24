Pompei e Calvizzano: destinatari di mandato di arresto europeo Due provvedimenti notificati dalla polizia

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini della consegna di un 54enne di nazionalità rumena e di un 35enne originario della Nigeria, entrambi destinatari di mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione, rispettivamente per evasione fiscale e per sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile.

In particolare, nella serata di lunedì, gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Pompei, dopo aver rintracciato il 54enne, hanno accertato che lo stesso era destinatario del suddetto provvedimento, emesso dalle autorità rumene nel 2020, e pertanto lo hanno tratto in arresto.

Nella mattinata di ieri, invece, personale della Squadra Mobile ha rintracciato il 35enne a Calvizzano, accertando che lo stesso risultava destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche; pertanto, il predetto è stato tratto in arresto dal personale operante.