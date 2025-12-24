Napoli: sorpreso a cedere la droga e arrestato Manette ai polsi di un 35enne nigeriano

La polizia ha arrestato un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in vico XII Duchesca, hanno notato un uomo che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 3 pasticche di metanfetamina, 3 involucri di hashish e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. L'indagato è stato arrestato.