Sanità, Nappi: report Nursing Up conferma gestione vergognosa De Luca Turni massacranti e attese estenuanti: il dramma di sanitari e pazienti

"Il report realizzato dal sindacato nazionale infermieri Nursing Up conferma tragicamente ciò che denunciamo ormai da quasi dieci anni: i pronto soccorso dei nostri territori sono al collasso nella totale indifferenza della Regione. A causa della gestione vergognosa di De Luca anche nella sanità, si chiudono i drappelli (più di 20 negli ultimi anni) e si ingolfano i pochi che restano ancora aperti, costringendo il personale sanitario a turni massacranti e i pazienti ad attese estenuanti, il tutto in un clima di tale esasperazione che porta spesso ad aggressioni nei confronti di medici e infermieri."

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della lega nel consiglio regionale della Campania.

"La ‘trincea’ del pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare è solo la punta dell’iceberg di una politica indiscriminata di chiusura dei Ps che rischia pure di allungare la lista dei decessi - che si ripetono proprio perché la distanza e i tempi per raggiungere il drappello più ‘vicino’ si è già rivelata fatale per molti pazienti -, e di un sistema generale campano che a fronte di un’emergenza continua e costante, si contraddistingue per organici ridotti all’osso, è mancante di Oss e non prevede nemmeno strutture di prossimità per affrontare i casi meno gravi.

Ma il governatore non si illuda, continueremo nella nostra battaglia di civiltà, a difesa del personale sanitario e dei cittadini campani, perché qui da noi la salute, che questi signori hanno ridotto ad elemosina, torni ad essere un diritto."