Sicurezza stradale, il ministro Piantedosi: è un diritto di libertà Intervenendo alla presentazione del libro scritto dal presidente dell'Aci di Napoli

"La sicurezza è un diritto di libertà. Noi dobbiamo fare che i nostri cittadini si sentano sempre liberi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo alla presentazione del libro scritto dal presidente dell'Aci di Napoli, Antonio Coppola, nel corso della quale si è posto l'accento sulla sicurezza stradale.

Piantedosi ha ricordato che nella provincia di Avellino ci sono stati alcuni incidenti nel corso dei quali hanno perso la vita sei giovani. La sicurezza stradale, ha ricordato, è una questione che deve riguardare tutti "e non solo le istituzioni". "Si è fatto tanto per le infrastrutture, tanto si è fatto per le tecnologie - ha concluso - ma tanto si deve fare con la cultura individuale. Non si può elevare ad eroe quello che andava a tagliare gli autovelox. La sicurezza è un patrimonio di tutti e non può essere delegato a tutti ".