Emergenza idrica sull'isola di Capri, vertice d'urgenza convocato in Prefettura Dopo i gravi disagi dello scorso giugno: il nuovo guasto riparato, situazione sotto controllo

Si è tenuta questa mattina la riunione, convocata d’urgenza nella serata di ieri dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, in relazione al guasto alla conduttura idrica principale dell’isola di Capri.

La riunione, alla quale hanno partecipato il Ssindaco di Anacapri e il vicesindaco di Capri, i rappresentanti della Società GORI e della Regione Campania, fa seguito ai precedenti incontri seguiti all'interruzione del servizio sull’isola il 20 giugno scorso e alla elaborazione di un piano di emergenza atto a scongiurare il ripetersi di eventi simili, di cui si è discusso il 9 luglio scorso a Capri.

Fin dal verificarsi del guasto, il tavolo prefettizio di monitoraggio ha seguito ininterrottamente l’evolversi della situazione. I lavori, eseguiti durante le ore notturne, hanno visto l’esecuzione di scavi per consentire la riparazione degli adduttori di Capri ed Anacapri e, fin dalle prime ore di questa mattina, il sistema di erogazione idrica è in esercizio e risulta regolarmente funzionante.

"Nell’incontro, a completamento delle azioni messe in campo dalla Gori per ridurre al minimo i disagi sull’isola, è stato previsto un canale di comunicazione che fornisca capillare informazione ai sindaci dei due comuni dell’isola e che consentirà agli amministratori di conoscere tempestivamente ogni tipo di problematica e adottare con immediatezza i provvedimenti di competenza volti alla eventuale riduzione dei consumi - fanno sapere dall'Ufficio territoriale di Governo -. Il tavolo di monitoraggio istituito presso la Prefettura resta attivo e si riunirà periodicamente, con la presenza di tutti gli interlocutori di volta in volta interessati, per verificare se sussistano eventuali emergenze e per l’ adozione dei consequenziali provvedimenti".