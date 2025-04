Uovo di Pasqua "Rossetto e Caffè", scatta denuncia ufficio legale Sal Da Vinci “Il team legale di Sal Da Vinci si dissocia dalle iniziative commerciali di vendita dell’uovo"

E' stato messo in circolazione un uovo di Pasqua recante la scritta “Rossetto e Caffè”, titolo della canzone di grande successo internazionale del cantante Sal Da Vinci, con tanto di foto dell’artista stampata sul fronte della confezione. Ma si tratta di un’iniziativa non autorizzata, che ha subito suscitato la reazione del team legale dell’artista.

In una nota ufficiale, l’ufficio legale di Sal Da Vinci ha annunciato di aver già segnalato l’illecito alle Autorità competenti, precisando:

“Il team legale di Sal Da Vinci si dissocia dalle iniziative commerciali di vendita dell’uovo di Pasqua ‘Rossetta e Caffè’ in quanto illecite e non autorizzate. Pertanto si invitano i fan dell’artista a non sovvenzionare coi relativi acquisti un prodotto illecito dalla discutibile qualità.”

Resta da chiarire chi siano i responsabili dell’iniziativa, che sfrutta indebitamente l’immagine e il successo del cantante partenopeo.