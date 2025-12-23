Il Napoli campione è tornato questa mattina a Capodichino Azzurri di rientro in città dopo la vittoria della Supercoppa in Arabia

Questa mattina all'alba è giunta a Napoli la coppa conquistata ieri a Riyadh dalla squadra azzurra. Sui social, il club ha condiviso immagini e video in cui De Laurentiis, accompagnato dal capitano Di Lorenzo, scende dall'aereo con il trofeo in mano, entrambi visibilmente soddisfatti per il successo ottenuto. Ora è tempo di riposo, celebrazioni natalizie e poi si torna in campo.

