IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La bellezza del gioco Napoli e Bologna hanno sovvertito i pronostici e dimostrato anche un gioco spettacolare

Le ore di avvicinamento a una finale sono sempre le più palpitanti per i tifosi e quelle cruciali per squadre e staff tecnici. Ogni gesto, ogni pensiero è votato solo a quella. Non avrà fatto di certo eccezione la sfida tra Napoli e Bologna del 22 dicembre a Riad. C'era solo da superare la delusione dei vertici federali e, perfino, di molti inviati di radio e televisioni, che avevano scommesso su un esito tutto milanese. E invece, le due cenerentole del calcio che conta avevano avuto l'ardire di sovvertire i pronostici. Non restava che vedere se il gioco e la sua bellezza avrebbero avuto la meglio sulle sue malefatte. E così è stato.