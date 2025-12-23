Vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina La storia commovente di un bambino di 11 anni arriva da Mugnano di Napoli

Una mattinata come tante si è trasformata in una storia dal sapore autenticamente natalizio grazie alla sensibilità e all’attenzione dei carabinieri della Stazione di Mugnano di Napoli ma soprattutto grazie al grande cuore di un bambino.

I militari intervengono in un negozio di giocattoli del posto dopo la segnalazione da parte della responsabile dell’attività commerciale. Un bambino è all’esterno del negozio e sta vendendo alcuni libri scolastici e dei disegni realizzati proprio da lui.

Il bimbo ha 11 anni ed è solo. I carabinieri si avvicinano e lo rassicurano. Si chiama Alessio e spiega ai carabinieri di essersi allontanato da casa con un obiettivo semplice e commovente: raccogliere qualche euro per comprare un regalo di Natale alla sua sorellina di tre anni. Un gesto nato dal senso di responsabilità e dall’amore per la famiglia, in un momento di fragilità personale segnato anche dalla perdita prematura della madre. Il piccolo dice di non andare bene a scuola e quindi non se l’è sentita di chiedere a suo papà dei soldi.

Nel frattempo il papà del piccolo era nella caserma dei carabinieri. Voleva denunciare la scomparsa del figlio che si era allontanato in un momento di distrazione. L’uomo raggiunge la pattuglia, visibilmente sollevato nel ritrovare il figlio in buone condizioni. Ricostruita la vicenda, i carabinieri, colpiti dalla storia e dallo spirito del piccolo Alessio, hanno deciso spontaneamente di acquistare di tasca propria un regalo per lui e uno per la sorellina.

La mattinata si è trasformata così in un momento di gioia inattesa. Successivamente, il bambino ha trascorso un po’ di tempo in caserma insieme ai militari, tra sorrisi e serenità, prima di fare ritorno a casa con il padre.

L’uomo, visibilmente emozionato, ha acconsentito di poter scattare alcune foto ricordo a testimonianza di un incontro che difficilmente verrà dimenticato.

Alessio è stato riaffidato al genitore in ottime condizioni di salute. Una piccola storia, fatta di gesti semplici e grande umanità. Un bambino di 11 anni che ha ricordato a tutti i protagonisti di questa vicenda il vero significato del Natale: attenzione, solidarietà e cuore.