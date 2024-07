Dopo cinque anni d'attesa apre (parzialmente) il nuovo molo Beverello Il progetto dell'Autorità di Sistema prevede un investimento complessivo di 18 milioni di euro

Ci sono voluti quasi cinque anni di lavori, ma finalmente ha aperto al pubblico - seppur parzialmente - il nuovo Molo Beverello. Le banchine di Napoli, a regime, accoglieranno oltre quattro milioni e mezzo di passeggeri.

Dal pomeriggio porte aperte ai turisti per dare refrigerio ai turisti in attesa sotto il sole, pronti per imbarcarsi verso le località del Golfo di Napoli.

Per tutti coloro che sono diretti ad Ischia, Capri e Procida è finalmente disponibile la struttura da circa duemila metri quadrati costruita davanti al Maschio Angioino. Il progetto dell'Autorità Portuale prevede un investimento complessivo di 18 milioni di euro: il molo è in concessione ad una società di cui fanno parte le compagnie di navigazione Alilauro, Caremar, Navigazione Libera del Golfo e Snav.