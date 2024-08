Napoli: premiati l'economista Gianni Lepre e il maestro pasticciere Lino Agrillo Attestati di benemerenza da parte del Comune

Un momento di gioia e commozione allo stesso tempo per l’economista Gianni Lepre, ed il maestro pasticciere Lino Agrillo, che alcuni giorni fa sono stati convocati dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per il ritiro di attestati di benemerenza.

L’economista Lepre e d il noto pasticciere Agrillo hanno ricevuto dalle mani del sindaco Manfredi gli attestati che sottolineano l’orgoglio della città per il loro operato.

Nella pergamena consegnata a Lepre si legge: “Napoli le è riconoscente e la ringrazia per la sua intensa attività di economista e di autorevole osservatore delle questioni legate al potenziale sviluppo, anche in tema di innovazione, della nostra comunità. La sua preziosa attività contribuisce, fortemente, al rafforzamento dell' immagine della nostra città quale grande capitale europea e mondiale”.

Al noto artigiano invece una targa del comune: "In segno di profonda gratitudine ed ammirazione in occasione del centenario della sua storica attività di Via Giordano Bruno, a Mergellina - recita la benemerenza - unanimemente apprezzata dai napoletani e dai visitatori per l'eccellenza del gusto e della qualità che hanno, sempre, caratterizzato la Sua variegata e molteplice produzione".

L’incontro con il primo cittadino di Napoli e la consegna degli attestati, sottolinea il grande e proficuo lavoro svolto, nei vari campi, da Lepre e dal maestro Agrillo, segno tangibile non solo del grande amore per Napoli, ma anche e soprattutto della sensibilità sociale e produttiva verso un’area geografica da promuovere e valorizzare.