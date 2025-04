Conte: "Campionato aperto grazie a noi, dovrebbero ringraziarci" L'allenatore del Napoli: "Vanno dati grandi meriti a chi gioca di meno"

Dal “testa testa” gridato ai suoi giocatori al 18’, dopo il gol del vantaggio, ai sorrisi della seconda rete, fino all’esultanza sfrenata al terzo gol, con tanto di scivolata a terra divertendosi. Questo il mini film di Antonio Conte durante Napoli-Empoli. E nel dopo gara il tecnico azzurro è sicuramente raggiante. «L’Empoli sicuramente è una squadra che crea delle difficoltà», afferma il tecnico, evidenziando la loro capacità di giocare sulla seconda palla e la loro organizzazione.

«È una squadra molto organizzata, mi sorprende anche un pochettino il fatto che stiano lottando per non retrocedere», aggiunge, augurando il meglio al collega Roberto D’Aversa e al club toscano.Soddisfatto della prestazione?«Penso che abbiamo fatto un’ottima partita dall’inizio Penso che la squadra sia cresciuta tantissimo».

Un Napoli finalmente autoritario...

«Oggi il Napoli è una squadra totalmente diversa sotto tutti i punti di vista, nella conduzione del gioco, nella consapevolezza che hanno preso i calciatori».Come spiega i cali nei secondi tempi delle gare passate?«Abbiamo voluto dare un messaggio, siamo stati molto straripanti, così abbiamo tolto qualsiasi dubbio»

.Quale il vostro obiettivo?

«L’obiettivo nostro era di dare fastidio e noi stiamo dando fastidio. Vogliamo continuare a dare fastidio fino alla fine».

Come saranno queste ultime partite?

«Stiamo affrontando sempre una grande emergenza ma non ci facciamo caso nè voglio che i mieicalciatori si creino alibi, siamo a 3 punti dall’Inter e stiamo facendo qualcosa di impensabile, l’obiettivo nostro era voler dar fastidio e lo stiamo facendo e vogliamo darlo fino alla fine contro una squadra completa e forte che sta facendo benissimo anche in Europa. Bisogna ringraziare anche il Napoli che tiene ancora viva la lotta scudetto, altrimenti il campionato sarebbe già chiuso e se ne parlerebbe meno sui giornali e nelle trasmissioni tv».

Vittoria che sgombra il campo dai dubbi?

«Penso che spesso il risultato crea delle situazioni particolari. Prima non si vedeva l’ora che si tornasse al 4-3-3, dopo Bologna e la prestazione di Neres si voleva tornare indietro. Capisco che il risultato condiziona i giudizi, ma io non devo essere condizionato perché vedo i ragazzi come lavorano ogni giorno. Non c’erano problemi di primo o secondo tempo, spesso vai in vantaggio e incosciamente vai in protezione. Ho detto ai ragazzi che non deve succedere. Alla fine del primo tempo gli ho detto che eravamo 0-0 e dovevamo vincere la partita per sgombrare qualsiasi perplessità. Sono molto contento perchè la prestazione è stata di altissimo livello contro una squadra molto organizzata, che faccio fatica a vedere che lotti per non retrocedere».

Vincere nel segno di Lukaku e McTominay.

«Secondo me nel segno di Mazzocchi, Juan Jesus, Billing e di chi è entrato dopo e non ha fatto rimpiangere i titolari. Penso sia la vittoria di tutto il gruppo. Non finirò mai di ringraziare i ragazzzi, penso che si iniziano a vedere i frutti. Anche Rafa Marin ha risposto presente in un momento non facile, questa è una vittoria di tutto il gruppo che lavora tanto».