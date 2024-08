Problemi tecnici, interrotta tratta Circumvesuviana Sulla Napoli - Sarno tra Barra e Sant'Anastasia

Per inconvenienti tecnici stop al transito dei treni lungo una tratta della Circumvesuviana. Nuovi disagi per gli utenti che si servono delle linee ferroviarie gestite dall'Ente Autonomo Volturno. È la stessa Eav a comunicarlo, facendo sapere - attraverso una nota - che "causa problemi tecnici, la circolazione sulla linea NAPOLI -Sarno è interrotta tra le stazioni di Barra e Sant'Anastasia". Per la stessa ragione, è stato istituito un servizio sostitutivo in autobus proprio tra Barra e Sant'Anastasia. (