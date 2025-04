Festival della sicurezza stradale e del mare: il camper azzurro a Napoli Appuntamento il 9 maggio in piazza parco San Laise ex area Nato dalle 10.00 alle 15.00

Fervono i preparativoi a Napoli per il festival della sicurezza stradale e del mare. L'appuntamento è per il 9 maggio in piazza principale parco San Laise (ex area NATO) in via della Liberazione, 1 dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

Nel Villaggio si svolgeranno attività di sensibilizzazione alla sicurezzacstradale con il supporto della Polizia di Stato con il Camper Azzurro e i dimostratori di Anas, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Marina Militare, Accademia Aeronautica, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Napoli, Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, Università degli Studi di Napoli Federico II, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Tangenziale di Napoli. L'allestimento del Villaggio sportivo sarà a cura del CONI Campania, USSI e CSI Napoli. Inoltre, saranno presenti gli istruttori della scuola di pilotaggio “Guidare Sicuri ASD” e i piloti del team “Chiodo Moto Racing”. Gli studenti potranno cimentarsi alla guida dell’“auto ubriaca” con gli istruttori di Mele Motorsport e completeranno questa giornata ricca d’emozioni a bordo del simulatore monoposto di Formula 1 della VRS.

Il punto ristoro sarà a cura dell’Istituto Alberghiero “Luigi de’ Medici” di Ottaviano. Nel Villaggio sarà presente il salottino di Rai Radio Live Napoli con la presenza dello speaker Silvio Martino che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport. L'accesso al villaggio è gratuito e aperti a tutti.

Il progetto prevede incontri formativi in tutte le province campane all’interno delle quali docenti e studenti incontreranno personale esperto sulla sicurezza stradale.