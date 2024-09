Violenze in ospedale, il prefetto di Napoli: "Intensificare i controlli" Il monito di Michele di Bari, che ha portato il tema nei Comitati per l'ordine e la sicurezza

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito al fenomeno delle aggressioni al personale sanitario in servizio negli ospedali dell'area metropolitana ha nuovamente richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine al fine di intensificare i servizi di controllo e vigilanza in prossimità dei nosocomi e nelle aree limitrofe, anche al fine di accrescere la percezione di sicurezza dei lavoratori del comparto, duramente provati dal verificarsi degli eventi criminosi.

"La questione - si legge in una nota della Prefettura partenopea" - resta particolarmente attenzionata ed è stata affrontata in diversi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, in occasione dei quali sono state stabilite specifiche linee d'intervento, tra cui l'ulteriore attivazione di dispositivi di operatori di polizia presso le strutture ospedaliere, l'aumento delle linee telefoniche dedicate punto a punto e l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza presso i pronto soccorso e le ambulanze", ha fatto sapere l'inquilino del Palazzo di Governo.