Ponte per San Gennaro, Napoli si prepara all'invasione dei turisti Il Comune vara il piano di accoglienza: tutor, infopoint e trasporti rafforzati in città

Napoli si prepara all'invasione pacifica di migliaia di turisti e visitatori in vista del ponte per San Gennaro: il patrono richiama ogni anno, per il mix di sacro e profano, tantissime persone. E anche quest'anno le previsioni vanno in questa direzione.

Il Comune ha predisposto un piano specifico per non farsi trovare impreparato, articolato in più punti:

Accoglienza: 10 tutor, riconoscibili da cappellino e pettorina, addetti all'accoglienza del turista in strada: al Duomo e negli luoghi più frequentati della città e nella stazione centrale: forniscono informazioni, danno indicazioni e distribuiscono materiale informativo ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 19

Infopoint: come di consueto saranno aperti i 4 infopoint tutti i giorni ore 10-19 (Molo Angioino, piazza del Gesù, via Cesario Console, via Morghen)

Servizi igienici pubblici: 8 bagni fissi di piazza Trieste e Trento e 2 mobili posizionati in piazza del Gesù

Trasporti: nei luoghi di maggiore afflusso turistico sarà rafforzata l’attività di informazione e di assistenza ai viaggiatori. Metro: nel weekend si conferma il prolungamento orario fino a tarda sera (venerdì e sabato l'ultima corsa di metro linea 1 da Piscinola è alle ore 01.20, da Garibaldi alle ore 01.32). Alibus: potenziato con tre nuovi mezzi il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto: solitamente garantito da 12 Alibus, verrà garantito da 15 mezzi.

Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile procedere con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto. Taxi: fino al 29 settembre resta in vigore, in via sperimentale, la nuova disciplina dei turni di servizio che aveva portato già nei mesi scorsi a un sostanziale raddoppio dell'offerta del numero dei taxi in circolazione.

