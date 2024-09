Napoli: nasce il forum delle comunità attive e delle reti solidali Il futuro delle comunità del sud Italia, tra welfare, innovazione digitale e coprogettazione

Martedì 24 settembre, alle ore 10:30, presso la Fondazione Banco di Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del primo Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali, che si svolgerà il 27 e 28 settembre a Città della Scienza. Questo evento rappresenta un momento cruciale di riflessione e confronto sulle strategie di sviluppo delle comunità del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle nuove opportunità offerte dal welfare generativo, dall'innovazione digitale e dalle sfide del PNRR.

Le due giornate si configurano come uno spazio di dialogo, dove esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del terzo settore si incontreranno per discutere temi fondamentali per il futuro delle comunità meridionali. Il Forum intende sviluppare una strategia integrata capace di promuovere la crescita territoriale e la coesione sociale, facendo leva sulle risorse locali e coinvolgendo attori pubblici e privati. Attraverso un approccio di welfare generativo, l’obiettivo è valorizzare le potenzialità dei territori, creando sinergie tra chi opera nelle politiche sociali, nel mercato del lavoro e nello sviluppo economico.

La conferenza stampa sarà il primo passo di un evento che ambisce a segnare una svolta nel modo di pensare il futuro del Sud Italia. Il Forum affronterà le sfide attuali legate alla progettazione sociale, alla rigenerazione urbana e alla collaborazione tra pubblico e privato. Sarà anche un’occasione per discutere dell'uso dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali per rispondere alle crescenti esigenze delle comunità locali, puntando a creare un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile.

Dalla solidarietà alla programmazione partecipata, l’incontro metterà in luce l'importanza di costruire reti solidali tra fondazioni, comunità attive e istituzioni, generando progettualità condivise che rispondano ai bisogni emergenti delle aree più fragili del Paese. Tra i principali obiettivi del Forum vi è quello di rafforzare il legame tra il terzo settore e la pubblica amministrazione, stimolando un dialogo produttivo che porti alla riappropriazione degli spazi urbani e all’attivazione delle comunità educanti.

Tra i relatori che interverranno ci saranno Giovanni D’Avenia – Presidente Fondazione Super Sud; Luca Trapanese – Assessore al Welfare del Comune di Napoli; Raffaele Sibilio – Professore di Sociologia Generale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Domenico Credendino – Presidente Fondazione Carisal; Orazio Abbamonte – Presidente Fondazione Banco di Napoli, oltre a importanti figure del mondo accademico, esponenti delle istituzioni e del terzo settore, esperti in innovazione sociale e tecnologia, nonché rappresentanti di fondazioni attive nel sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali si propone dunque come un evento di grande rilevanza per il Mezzogiorno, volto a creare nuove connessioni, favorire collaborazioni e generare idee innovative in grado di rispondere alle esigenze attuali e future delle comunità locali. Sarà un’occasione per discutere e sviluppare progetti che promuovano la coesione sociale, l'inclusione e la crescita, basati su un modello partecipativo e sostenibile che coinvolga tutti gli attori del territorio.

La conferenza stampa del 24 settembre anticiperà i temi centrali di questo incontro e offrirà una panoramica sugli interventi e le iniziative che caratterizzeranno le due giornate di dibattito.