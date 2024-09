Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale private: interrogazione "La trasparenza è un diritto fondamentale dei cittadini"

"Già nel giugno scorso avevo sollevato preoccupazioni sulla sproporzione tra le prestazioni rese in regime istituzionale e quelle effettuate in libera professione intramoenia (Alpi). Le risposte ottenute nelle tante interrogazioni, che guarda un po' non vengono pubblicate sul sito del consiglio , hanno confermato tali preoccupazioni, evidenziando uno squilibrio inaccettabile -, ha dichiarato la consigliera indipendente Marì Muscarà.

I tempi di attesa massimi sono stati sistematicamente superati e le attività Alpi hanno mostrato numeri troppo elevati rispetto a quelle istituzionali, danneggiando i cittadini che si rivolgono alle strutture pubbliche e convenzionate per servizi essenziali.

Nonostante i numerosi tentativi, la Giunta regionale non ha fornito dati adeguati, lasciando irrisolti i dubbi sui numeri esatti delle prestazioni sanitarie erogate ignorando anche sempre i termini dei quindici giorni della risposta." ha aggiunto Muscarà.

Con l'interrogazione odierna nel question time, la consigliera ha chiesto alla giunta regionale di fornire i dati aggiornati relativi alla diagnostica nelle strutture convenzionate, proprio quella diagnostica che ha numeri bassissimi in erogazione con il Ssn nell'anno 2023, proprio quei dati che rappresentavano uno squilibrio eccessivo certificato dalla Regione stessa.



"La trasparenza è un diritto fondamentale dei cittadini, soprattutto quando si tratta di salute pubblica. Questi dati appena ricevuti insieme agli altri saranno presentati in un esposto alla Procura della Repubblica " - ha concluso la consigliera Muscarà.