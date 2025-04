Torre del Greco: sorpreso in casa con la droga e materiale per confenzionamento L'intervento della polizia

La polizia ha arrestato un 42enne di Torre del Greco con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del locale commissariato hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, dove hanno rinvenuto 21 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 44 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 940 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.