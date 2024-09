"Cohousing vivere insieme nelle città del futuro", nuova frontiera abitativa Tavola rotonda a Napoli. Il sindaco Manfredi rimarca: servono politiche abitative forti

“Penso che siano maturi i tempi per un grande piano casa in Italia che però abbia le caratteristiche della modernità, senza consumo di suolo ma riutilizzando tante aree dismesse, con nuove forme di cohousing perchè la famiglia tradizionale cambia e c'è una dinamica diversa rispetto ai bisogni abitativi”.

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante l'incontro 'Cohousing vivere insieme nelle città del futuro' che si è svolto all'Albergo dei poveri a Napoli e che vede la partecipazione di esponenti delle amministrazioni di altre grandi città italiane.

"Il tema della casa - ha aggiunto il sindaco - credo sia uno dei temi principali insieme a quello del salario, della sanità, dell'istruzione, per costruire una società più equa e giusta e che dia prospettive a tutti". Per quanto riguarda la situazione della città di Napoli, il primo cittadino ha evidenziato che l'emergenza abitativa, "testimoniata anche dalla perdita di abitanti". Al centro della discussione anche la proliferazione di b&b e case vacanze che hanno sottratto patrimonio abitativo alla città, soprattutto nel centro storico”.

Serve dunque una politica abitativa forte: “il Paese ha bisogno di abitazioni a un prezzo che sia socialmente sostenibile soprattutto.

Il primo cittadino di Napoli ha poi parlato anche dell'emergenza sicurezza a Scampia e del piano per la messa in sicurezza: “Vanno avanti tutte le attività di progettazione e cantierizzazione, il programma è in corso e sono molto fiducioso che finalmente daremo una risposta definitiva”.

Alla tavola rotonda sul cohousing - significa aggregazione e promuove la coabitazione. Si basano su una gestione diretta e su una manutenzione degli spazi comuni – hanno partecipato Giulio Sapelli, professore Emerito di Storia Economica all’Università degli Studi di Milano; Francesca Benciolini, Assessora Politiche Abitative ed Edilizia Residenziale del Comune di Padova; Javier Burón, Direttore Nasuvinsa, Società di edilizia residenziale pubblica del Governo di Navarra; Andrea Catarci, assessore alla Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale; Emily Clancy, vicesindaca e assessore alla Casa e politiche per l’abitare del Comune di Bologna; Paola Delmonte, Economista sociale e Senior Advisor Redo sgr; Pierfrancesco Maran, membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ed ha concluso i lavori Laura Lieto, vicesindaca e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli.