IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La gallina coccodè Il misterioso mutamento del Napoli nei secondi tempi è solo una questione di energie...

Come nel testo di Mogol e Battisti di un po' di anni fa, anche il Napoli ha le sue rogne per svelare l'arcano dello stallo ormai regolare che lo colpisce tra il primo e il secondo tempo. Escludendo che, come nella canzone, qualcuno rincorra qualcun altro nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, resta il risultato finale, cioè che quelle povere mammole dei calciatori, loro malgrado, riscendono in campo spompati e affranti, per darsi in pasto all'avversario di turno. Insomma, hanno voglia tutti a interrogarsi sul misterioso mutamento, è solo una questione di energie: a furia di allenarsi duramente il Napoli è crollato.