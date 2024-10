Smog, sforamenti a Napoli: il sindaco Manfredi firma l'ordinanza restrittiva Previste una serie di misure per contrastare i veleni in atmosfera

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un'ordinanza con la quale dispone l'adozione di misure urgenti in materia di qualità dell’aria per il periodo compreso dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

"L'ordinanza prevede il divieto di combustione all’aperto anche per abbruciamento di residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi di legna accatastata; il divieto di utilizzo di generatori a biomasse per gli impianti termici a legna e a pellet con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso. L'adozione delle misure emergenziali per contrastare il fenomeno, "provocato - si legge nell'ordinanza - principalmente da condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli", si è resa obbligatoria a seguito della comunicazione da parte dell'Arpac del superamento in oltre 35 giorni dei valori limite di pm10 alla centralina "Osp. Pellegrini".