Armato: "De Simone è stato un grandissimo napoletano: non disperderemo ricordo" L'assessore: "Tramanderemo alle nuove generazioni l'immenso patrimonio culturale che lascia"

"Chiediamo a tante napoletane a tanti napoletani di rendere omaggio a questa straordinaria figura di artista che Napoli non dimenticherà. De Simone è stato un grandissimo napoletano, è stato un regista, un artista, un musicista che ha formato tante generazioni di musicisti, di registi, di artisti. Troveremo il modo di non far disperdere il suo ricordo e di tramandare alle nuove generazioni il patrimonio culturale incommensurabile che ci lascia". Così l'assessore alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato al teatro San Carlo dove è stata allestita la camera ardente di Roberto De Simone.