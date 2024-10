Violenza di genere: corso di formazione professionale per giornalisti Docenti ed esperti a confronto alla Federico II di Napoli

"Approfondimenti sulla violenza di genere: l’importanza della corretta informazione per contribuire a contrastarla". Questo il titolo del corso di formazione professionale per cronisti, nato dalla collaborazione tra l’ordine dei giornalisti della Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II – che si terrà nell’Aula Pessina dell’Ateneo martedì 22 ottobre alle ore 15.00.

Oltre ai saluti della Prof.ssa Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Università, del Prof. Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dott. Ottavio Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, sono previsti gli interventi del Prof. Antonio Cavaliere, Docente di Diritto Penale (Dipartimento di Giurisprudenza) della Federico II, della Prof.ssa Caterina Arcidiacono, Consigliera di Fiducia della Federico II e Psicologa, della Dott.ssa Rosaria Bruno, Presidente dell’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne della Regione Campania, della Dott.ssa Rosa Di Matteo, Coordinatrice rete Centri Antiviolenza del Comune di Napoli e Presidente di Arcidonna Napoli, della Dott.ssa Tina Grassini, Counselor, Mediatore Familiare Sistemico-Relazionale e Presidente dell’Associazione ‘‘Parla con me’’ e della Dott.ssa Nunzia Brancati Primo Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli; il convegno, organizzato con il supporto delle giornaliste Maria Esposito (Addetto Stampa del Rettorato della Federico II) e Chiara Biggi, sarà moderato da quest'ultima.

Nel corso del pomeriggio dedicato alla Formazione, grazie al prezioso contribuito dei docenti e degli esperti – verrà indagata la violenza di genere dalle sue origini, al perpetrarsi dei casi concreti, a diversi livelli, fornendo altresì i numeri delle ricerche sul fenomeno ed un’esplorazione dello stesso dal punto di vista sia psicologico che legale e dettagliando gli strumenti e gli interventi sul campo per il sostegno alle vittime e la prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di violenza.

L’obiettivo principale sarà quello di fornire spunti, suggerimenti e riflessioni, per un approccio - ed un conseguente utilizzo del linguaggio - più consapevole anche da parte degli organi di informazione, partendo dalla consapevolezza che questi ultimi, nell’occuparsi della diffusione delle notizie correlate al fenomeno della violenza, possono rivestire un ruolo fondamentale verso la realizzazione di quel cambiamento culturale indispensabile per far cessare ogni forma di violenza o discriminazione di genere.

Il corso di formazione, deontologico, sarà prenotabile a partire da domani, martedì 8 ottobre, sulla piattaforma dedicata (www.formazionegiornalisti.it); la partecipazione darà diritto a sei crediti.