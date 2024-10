Vomero, via Luigia Sanfelice: un inutile dosso senza strisce pedonali Capodanno: "Un tratto di marciapiede da mesi recintato per l'intera ampiezza"

"Al Vomero, sta suscitando tanta rabbia e delusione, segnatamente tra i residenti di via Luigia Sanfelice, la realizzazione di un dosso, tra i civici 6 e 8 di detta strada, che, sulla scorta dell'ordine impartito alla ditta Anm S.p.A. dall'ufficio tecnico della municipalità 5, Vomero - Arenella, doveva avere un'altezza di 3 cm mentre appare molto basso e quindi non idoneo alla funzione per la quale era stato richiesto, vale a dire di costringere automobilisti e motocicli a ridurre la velocità in quel tratto di strada ".

A segnalare la vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, che stamani ha raccolto le proteste dei residenti decisamente insoddisfatti della soluzione adottata.

"Anche perché - aggiunge Capodanno - era prevista contestualmente la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 3b, dove si trova uno dei fabbricati storici del quartiere, realizzato nel 1931 dall’architetto Gino Avena, figlio di Adolfo Avena, al fine di "permettere ai condomini di attraversare in sicurezza e raggiungere il marciapiede di fronte", si legge nel succitato ordine di servizio dell'ufficio tecnico. Un attraversamento pedonale dunque, almeno sulla carta, a esclusivo servizio dei residenti del suddetto fabbricato, che però allo stato non risulta ancora realizzato.

Ma la cosa che lascia più perplessi e che riguarda appunto la sicurezza dei pedoni in questo tratto di strada - sottolinea Capodanno - è che da mesi, almeno da aprile scorso, un tratto di marciapiede di circa 20 metri, posto sul lato destro scendendo da via Cimarosa, a confine con il muretto che delimita un'area, dove originariamente doveva nascere un parco a disposizione dei tanti bambini della zona ma che poi invece è stata inopinatamente trasformata in un parcheggio, è recintato per tutta la sua ampiezza con una serie di tiranti che sostengono il muretto in questione, sicché i pedoni sono costretti ad attraversare questo tratto camminando sulla carreggiata con i possibili rischi conseguenti".

Con l'occasione Capodanno lancia l'ennesimo appello all'assessore alle strade, Cosenza, affinché si provveda in tempi rapidi, effettuate le necessarie opere manutentive per la messa in sicurezza, a liberare il tratto di marciapiede in questione, restituendolo alla viabilità pedonale. Con l'occasione si chiede altresì di procedere a metter in campo una serie di provvedimenti atti a garantire la sicurezza nell'attraversamento non dei soli residenti del civico 3b ma di tutti gli abitanti di via Luigia Sanfelice, dall'incrocio di via Cimarosa fino a quello con le scale del Petraio