Maltempo, a Torre del Greco crolla una palazzina: evacuate 25 persone Il cedimento è stato provocato dalle abbondanti piogge

L'incubo crolli torna a colpire la città di Torre del Greco dove questa mattina, a causa delle abbondanti precipitazioni, è venuta giù parte di una palazzina a due piani, nei pressi di piazzale Fontana. L'edificio era disabitato da qualche tempo. I calcinacci hanno colpito alcune auto parcheggiate nella zona ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti, L'area è stata transennata e gli uffici comunali hanno ordinato lo sgombero per 8 famiglie, per un totale di 25 persone. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale in quanto i cittadini vivono in immobili che si trovano nelle vicinanze rispetto a quello crollato. Il cedimento, avvenuto alle 8.16, è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Fortunatamente soltanto tanta paura.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi per fronteggiare le situazioni di emergenza. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania, di Città Metropolitana, delle forze dell'ordine, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del COT 118. Diverse le situazioni attenzionate. Si sono verificati alcuni smottamenti di costoni nella penisola sorrentina, con caduta massi sulla strada che collega Vico Equense con Positano e Meta di Sorrento in localita' Tordigliano. Non si riscontrano feriti, ma solo danni a due automobili.

La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino alle 23.59 di sabato l'allerta di colore arancione. Peranto resteranno chiusi, per l'intera durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli, i grandi impianti sportivi all'aperto e il complesso Monumentale di Castel Nuovo col Museo Civico. Interdetto anche l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine