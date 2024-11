Napoli, il Vomero ritrova l'effigie di San Ciro che era stata rubata I carabinieri hanno denunciato un 54enne: la statuetta tornata nell'edicola votiva

Il quartiere Vomero ha potuto riabbracciare la statuetta di San Ciro, custodita in un’edicola votiva in via Stanzione.

L’effigie sacra era stata rubata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre: i carabinieri hanno denunciato per furto un 54enne di Soccavo, recuperando la statua grazie anche alle immagini di videosorveglianza della zona.

Operai al lavoro per ripristinare l’edicola votiva che ospita l’effigie di San Siro, che ora è tornata al suo posto, per la soddisfazione dei residenti del Vomero e non solo.