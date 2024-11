Napoli, in un bene confiscato alla criminalità la sede per accogliere rifugiati L'assessore Trapanese ha siglato il protocollo a Roma con l'Agenzia internazionale

L’assessore alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese è intervenuto alla seconda edizione di "City to city visit", la due giorni di incontri fra i Comuni italiani che, insieme all’UNHCR e all’Agenzia ONU per i rifugiati, hanno elaborato e sottoscritto la?Carta per l’Integrazione?delle persone rifugiate. I lavori si sono aperti questa mattina nella Sala del Carroccio di piazza del Campidoglio con la presentazione del primo "Rapporto della Carta per l’Integrazione" e la firma del protocollo di intesa fra UNHCR e Roma Capitale.

Napoli, insieme a Bari, Milano, Palermo, Roma e Torino, è una delle città che hanno adottato la Carta, a cui hanno aderito quest’anno anche Bologna, Brescia, Genova, Padova e Ravenna.

Fondamentale, nello sviluppo degli impegni previsti dalla?Carta per l’Integrazione, è il ruolo dello?Spazio Comune, un programma che prevede la presenza nelle città firmatarie di hub multifunzionali dove sono concentrati i servizi fondamentali per l’integrazione delle persone rifugiate, spazi aperti e facilmente accessibili dove i rifugiati possono trovare risposte ai propri bisogni di integrazione nelle comunità che li accolgono.

“Anche quest’anno Napoli partecipa con entusiasmo a questo evento fondamentale di raccordo e confronto tra le città sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione - ha affermato l’assessore Fella Trapanese -. A Napoli, Spazio Comune è stato realizzato in un bene confiscato alla camorra ed è diventato un riferimento importante per enti e comunità migranti. Speriamo l’anno prossimo di poter ospitare City to City a Napoli e di mostrare alle altre città l’importante lavoro che stiamo portando avanti”.