Farmacisti in prima linea sul territorio, la sfida di Federfarma Mario Flovilla confermato presidente di Federfarma Campania, passo significativo per la categoria

Mario Flovilla riconfermato alla presidenza di Federfarma Campania, un passo significativo che segna la continuità e la stabilità dell'organizzazione che rappresenta i titolari delle farmacie della regione.

Accanto a Flovilla, fanno parte dell’Esecutivo, Giovanni Russo e Salvatore Fabbricatore nel ruolo di vicepresidenti, Maurizio Manna rieletto segretario dell’associazione e Umberto D’Alia nel ruolo di tesoriere. Per il triennio prossimo Domenico Iaverone ricoprirà il ruolo di Rappresentante Regionale delle farmacie rurali della Campania.

Nel suo primo intervento dopo la riconferma, Flovilla ha sottolineato l’importanza delle sfide che attendono il settore e la necessità di proseguire il dialogo con la Regione: “Sicuramente continuerà l’impegno di Federfarma Campania nelle interlocuzioni con la Regione per accrescere il ruolo e la professionalità del farmacista sul territorio, in un contesto in costante evoluzione. Ci impegneremo a trovare soluzioni innovative e pratiche per la categoria, che riveste, sempre più, un ruolo fondamentale nel panorama della salute pubblica, con particolare attenzione alla farmacia dei servizi, che offre prestazioni essenziali e contribuisce attivamente al benessere della comunità”.