Napoli, la grande occasione passa per il "Dall'Ara" Questa sera gli azzurri in casa del Bologna. Spinazzola non dovrebbe farcela: pronto Olivera

La grande occasione passa per il Dall'Ara: il Napoli di Conte può dare una scossa alla lotta scudetto avvicinandosi all'Inter. Vincere questa sera a Bologna (fischio d'inizio alle 20.45 con arbitro Massa di Imperia) avrebbe una duplice importanza: accorciare a 1 punto dietro la capolista, sabato fermata dal Parma sul pareggio, e tornare alla vittoria esterna, che manca da 80 giorni. L'ultima volta a gennaio in casa dell'Atalanta. Ma non sarà semplice, perché il Bologna di Vincenzo Italiano, in passato corteggiato da De Laurentiis, è la squadra più in forma del campionato: reduce da 6 vittorie, compresa quella in Coppa Italia. Conte chiede continuità dopo il successo interno contro il Milan, e probabilmente si affiderà di nuovo al 4-3-3, il modulo che dà maggiore equilibrio. A questo punto dovrebbe essere Neres il prescelto per completare il tridente con Politano e Lukaku, con Raspadori pronto a subentrare. Un dubbio a centrocampo, con Gilmour e Anguissa in lotta per una maglia. Lo scozzese sembra in vantaggio, ma la fisicità del camerunense potrebbe far cambiare idea a Conte. Non dovrebbe farcela Spinazzola, che non ha del tutto recuperato dopo la botta in amichevole la scorsa settimana. Sarà Olivera il titolare nel ruolo di terzino sinistro. Saranno 6mila i tifosi napoletani al seguito, a caccia del sogno tricolore.