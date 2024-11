La presidente della corte d'Appello di Napoli a Caivano: ecco il messaggio Presentazione dell'ecosistema educativo per l'area Napoli nord

La presidente della corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha partecipato, quest’oggi, alla presentazione dell’ “Ecosistema educativo per l’area Napoli nord”, che si è tenuta a Caivano, alla scuola media Don Milani.

Il progetto, promosso dall’Istituto Mater Dei, presieduto da suor Simona Biondin, in sinergia con la regione Campania, intende elaborare una strategia per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, favorire l’inserimento sociale e lavorativo di giovani e adulti, promuovere il welfare, in contesti degradati e caratterizzati da povertà materiale ed educativa.

Nel corso del suo intervento la presidente Covelli ha evidenziato che: "Quest'iniziativa è un passo fondamentale per il futuro educativo e sociale del nostro territorio, dove i dati sulla dispersione scolastica sono allarmanti, come lo è la situazione di numerosi nuclei familiari. Il primo focus di questo progetto è la famiglia, perché è lì che si forma l’humus educativo dei giovani, a cui dobbiamo fornire - come ambisce il progetto stesso- la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni lavorative, restando nella propria regione e migliorandola".

La presidente si è inoltre soffermata sui “recenti casi di cronaca che hanno visto coinvolti i minori. La risposta dello Stato è stata immediata, tuttavia, dobbiamo agire sulla prevenzione, cioè sulla educazione e sulla formazione perché le nuove generazioni sono le gambe su cui camminerà il futuro del Paese. Siamo tutti coinvolti nel raggiungimento di questo obiettivo, che può essere perseguito solo attraverso una vera e propria rete istituzionale formata da tutti gli enti e dagli operatori territoriali e nazionali. Ognuno deve fare la sua parte”.

“D’altronde, la stessa carta costituzionale - ha proseguito Covelli - statuisce l’impegno sociale quale valore fondante per il raggiungimento dei fini di giustizia, uguaglianza, inclusione e dignità”.

In chiusura, la presidente Covelli, dopo aver rivolto un ringraziamento a suor Simona Biondin e a tutti i soggetti impegnati nel recupero delle periferie, ha sottolineato che il progetto Ecosistema educativo per l’area Napoli nord “è rivolto ai giovani, che devono sapere di poter contare sulle istituzioni. Dobbiamo camminare insieme”.

Sono intervenuti alla presentazione Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Ha introdotto i lavori Filippo Dispensa, prefetto, commissario straordinario del comune di Caivano. Presenti numerosi esponenti degli enti territoriali, rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine e di polizia.