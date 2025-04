Stellantis: Pomigliano e Pratola, produzione in calo e annunci di esuberi I dati del rapporto della Fim-Cisl, presentato nel primo trimestre del 2025

Nel primo trimestre del 2025, lo stabilimento di Pomigliano d'Arco ha prodotto 37.097 unità, segnando una riduzione del 36,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. La produzione della Fiat Panda, che rappresenta circa il 50% della produzione nazionale di auto, è scesa del 30%, con 30.725 unità prodotte. Anche i SUV Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet hanno subito cali significativi, rispettivamente del 30% e dell'80%. ?

Riduzione della produzione a Pratola Serra

Lo stabilimento di Pratola Serra, specializzato nell'assemblaggio di motori, ha registrato una flessione nella produzione, sebbene i dati specifici non siano stati resi noti. Questa diminuzione si inserisce in un contesto di calo generale della produzione negli stabilimenti italiani di Stellantis. ?

Annuncio di 350 esuberi tra Pomigliano e Pratola Serra

Stellantis ha concordato con i sindacati l'uscita volontaria di 350 dipendenti, di cui 300 a Pomigliano d'Arco e 50 a Pratola Serra. La Fiom-Cgil non ha firmato l'accordo, evidenziando l'assenza di segnali di controtendenza sull'occupazione e di nuove assunzioni per rigenerare gli stabilimenti. Il sindacato sottolinea la necessità di anticipare l'introduzione della piattaforma Small, prevista per il 2028, per affrontare le difficoltà attuali