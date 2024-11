All'aeroporto di Capodichino in funzione il sistema di riconoscimento facciale Si chiama "Face pass": riduzione dei tempi d'attesa e più sicurezza

E' partito “Face Pass”, il sistema biometrico di riconoscimento facciale per i passeggeri del volo Lufthansa partito alle 15:50 dallo scalo partenopeo e diretto a Francoforte.

Il servizio consente ai passeggeri del volo LH335 di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all’imbarco utilizzando un sistema biometrico di riconoscimento facciale che riduce i tempi di attesa rendendo più fluida e sicura l’esperienza in aeroporto, come spiega Gesac.

I passeggeri che desiderano utilizzare la nuova tecnologia devono recarsi ai totem situati presso i check-in Lufthansa per registrare la carta d’imbarco ed il proprio documento ed effettuare la scansione del volto tramite l’apposita telecamera. La registrazione consente l’accesso al percorso biometrico, opportunamente indicato da segnaletica ad hoc, sia ai controlli di sicurezza che al gate, dove l’imbarco avviene in modalità self, mostrando unicamente il volto, senza la necessità di presentare la carta d’imbarco e i documenti.

“Face Pass”, l’innovativo sistema di riconoscimento facciale, che aderisce ai massimi standard di sicurezza, è stato realizzato da Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, in partnership con Lufthansa, fra le principali compagnie aeree al mondo, con tecnologia SITA, società di telecomunicazioni leader per il settore del trasporto aereo.

“Il nostro obiettivo è accelerare la spinta innovativa ed evolutiva della transizione digitale, estendendo progressivamente il riconoscimento biometrico a tutti i passeggeri in partenza, per migliorare la soddisfazione dei viaggiatori, semplificare i processi ed ottimizzare sicurezza ed efficienza operativa” ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.

"Il lancio del sistema di riconoscimento biometrico all’aeroporto di Napoli rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la semplificazione dell’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Siamo entusiasti di collaborare con GESAC in questo progetto pilota, che riflette il nostro impegno nell'offrire soluzioni tecnologiche avanzate e sicure, capaci di rendere i processi aeroportuali più efficienti e confortevoli” ha dichiarato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group.