Campania Terra Felix; da Sal Da Vinci al Cardinale Sepe la buona comunicazione A Pozzuoli VIII edizione del premio organizzata da Lumina, Giornalisti Flegrei e Ordine Giornali

L' importanza della buona comunicazione per Napoli, per la Campania e per l' area Flegrea, non solo per gli addetti ai lavori. Sono i temi al centro dell'ottava edizione del premio Campania Terra Felix, promossa dalla fondazione Lumina, dall' Associazione Stampa Flegrea e dell'Ordine dei giornalisti della Campania, con la cerimonia che si è svolta al Multicenter School di Pozzuol .

Presente per la fondazione Lumina la professoressa Lucia Vigorito, che nel merito ha dichiarato: “Abbiamo aderito in maniera convinta con questa iniziativa, vista l'evidente sintonia delle attività di cui si occupa la fondazione ma anche per i temi su cui si incardina il premio. Dal lavoro al patrimonio culturale, dalla legalità alla sanità: temi fortemente legati al territorio. Spesso si tende a non rilevare il bello che c'è nelle nostre zone, la comunicazione spesso si abbandona a un modello che non guarda alla sostanza dei problemi e che non ha rispetto delle parole che costruiscono la realtà”. Presenti anche diversi ragazzi, visto che il premio contempla anche una sezione dedicata alle scuole, e proprio nel merito Lucia Vigorito ha voluto sottolineare l'importanza per il territorio della scuola, della cultura e dell'educazione.

E Claudio Ciotola, presidente dell’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei” : “Comunicare è abbastanza facile, saper comunicare è difficile, molto difficile, perché la notizia, per essere tale, richiede un complesso lavoro di acquisizione delle informazioni, comprensione e restituzione delle stesse affinché il fruitore finale, ossia chi legge, qualsiasi sia la modalità di lettura - cartacea o digitale - la comprenda e ne comprenda il contesto. Al giornalista è affidata questa delicata operazione. È questa responsabilità, e tutto ciò che si porta dietro, che celebriamo”.



Mentre il vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco ha chiarito: “Questo premio è ormai all'ottavo anno, un successo enorme che punta a premiare in particolare chi ogni giorno è in prima linea per far crescere il paese”.

A ricevere il riconoscimento per la Carta Stampata, Giuseppe Giorgio per il Roma, Oscar Maresca, Gazzetta dello sport, e Marco Perillo de Il Mattino; il premio per il giornalismo sportivo andrà a Gianmarco Della Ragione, Fantacalcio.it; il premio per il giornalismo televisivo sarà di Matilde Andolfo, di TeleA; Diego Dionoro, volto della RAI; Gennaro Coppola, Canale 9 Produzione RAI, Pino Ecuba e Salvatore Piedimonte per Eduardo Canale 21; per la sezione Periodici, Giuseppe Iacomino; riconoscimento per la divulgazione scientifica a Mario Anepeta e Flora Romano; per il WEB, Chiara Sorice, Michele Cutolo, Iki e Gilda Notarbartolo, Aline Improta, Giovanna Di Francia, Antonio Mangione, di Internapoli, e le firme di Fanpage, Giuseppe Pace e Ciro Pellegrino; il premio sezione Libri assegnato a Salvatore Di Salvo e Sergio Tanzarella; infine, premiata per la Fotografia, Lucia Montanaro. Il premio alla carriera giornalistica, destinato a chi per anni si è distinto nella professione, al già responsabile della comunicazione del Presidente della Repubblica Napolitano oggi editorialista del Corriere della Sera, Maurizio Caprara, a Giuseppe Blasi punto di riferimento dell’UCSI, a Giuseppe de Girolamo impegnato da anni nel dare notizie e raccontare eventi di enogastronomia; ed ancora, ad Umberto Franzese, Adriano Mazzarella, Rosario Pastore e Giuseppe Spinazzola. I premi speciali assegnati per la Sanità, al dott. Leopoldo Caruso, l’eccellenza medica cui si deve la protesi del pollice che tanto fa notizia oggi, e il dott. Secondo La Storia, responsabile della radioterapia del Pascale; premio speciale “San Giustino Russolillo”, al Console Gennaro Famiglietti. Per l’Associazionismo, premiati Fondazione Lumina e l’Oasi Felina Quarto; al Cardinale Crescenzio Sepe il riconoscimento speciale Religione di questa edizione per la spiritualità. A ricevere il premio quest’anno per le forze armate, il Comandante di Vascello Angelo Patruno, Comandante Direzione Fari della Marina Militare, con un recente passato da Comandante della storica Nave Scuola "Amerigo Vespucci", impegnato nella valorizzazione della Marina Militare Italiana. Premio speciale “Giustizia e Legalità” per il Senatore Francesco Urraro, Consigliere di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Per i Social Media, Federica Franco, creatrice di contenuti digitali per la promozione delle realtà d’eccellenza - soprattutto enogastronomiche - del territorio, con milioni di visualizzazioni. Dall’imprenditoria, frutto di artigianalità, competenza e passione, nasce il premio Aziende, destinato alla Pasticceria Agrillo e Walter Wurzuburger, patron di Kremoso caffè, nominato migliore caffè espresso d’Italia con doppio Award; Premio Speciale SuperAbile, ad un giovane autore, che lottando con tutte le sue forze sta raggiungendo sempre più traguardi, Alessandro Coppola. E credendo fortemente nella missione della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo, non poteva mancare il riconoscimento speciale “Artisti” che vede protagonisti Fabrizio Fierro, figlio del grande Maestro Aurelio Fierro, Giuseppe Gambi e Gennaro De Crescenzo. Un premio speciale per la scuola riservato alla Professoressa Rosa Prencipe, per il lavoro svolto con il capitale umano più importante, i giovani studenti. Premiati per i lavori presentati, l’istituto Mallardo di Marano, l’istituto Ferdinando Russo, Istituto IS Liceale Quinto Orazio Flacco di Portici; Istituto Gobetti De Filippo Quarto; Istituto Giustino Russolillo Napoli; Multicenter School Pozzuoli; Scuola Secondaria di Primo grado I.C. Massimo Troisi; e Scuola Primaria Le Villette; il tema scelto dalla giuria nella valutazione è stato quello predominante del racconto dell’attualità



Tra i premiati il cardinal Crescenzio Sepe, che ha simpaticamente commentato e ricordato l'episodio che lo vide tentare di moderare le suore di clausura napoletane quando arrivò Papa Francesco, e a sorpresa anche il cantante Sal Da Vinci, che ha mandato in visibilio i ragazzi, consigliandogli di “Non andare via da Napoli, tocca a loro portare avanti la bellezza e la cultura di questa magnifica città”.