Ciarambino: "Dopo Trasnova la Logitech, Stellantis ha le idee chiare" "È forte il timore che la multinazionale francese stia mettendo in atto un piano ben preciso"

"Dopo le lettere di licenziamento per i lavoratori di Trasnova arrivano anche quelle per i dipendenti di Logitech, altra azienda dell’indotto Stellantis. È forte il timore che la multinazionale francese stia mettendo in atto un piano ben preciso di dismissione del comparto automotive nel nostro Paese, scaricando centinaia di donne e uomini con le loro famiglie alle porte del Natale, e che questo sia solo il preludio di un disegno più ampio che dobbiamo in ogni modo scongiurare - dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - È importante che insieme alla società civile, ai sindacati e alla Chiesa, la politica si stia muovendo a tutti i livelli istituzionali e ho apprezzato la volontà della Regione di convocare per il prossimo mercoledì un tavolo con le parti sociali, al quale sarò presente. Lo smantellamento dell’automotive a Pomigliano e in altri siti campani rappresenterebbe la morte industriale del Sud e per questo dobbiamo difendere i nostri stabilimenti e le nostre maestranze con le unghie e con i denti, mostrandoci uniti. Ancora una volta esprimo tutta la mia vicinanza ai lavoratori e il mio impegno a fare tutta la mia parte" ha concluso Ciarambino.