Stellantis, attesa per il tavolo al ministero: presidio degli operai Trasnova Preoccupazioni per il futuro dell'indotto: licenziamento anche per i dipendenti Logitech

Settimana importante quella che è appena iniziata per i lavoratori dell'indotto Stellantis. Martedì a Roma, presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è in programma il tavolo per la vertenza Trasnova.

Si tratta dell'azienda dell'indotto, che si occupa di logistica, per la quale è scattato il licenziamento dopo il mancato rinnovo della commessa con il gruppo italo-francese. Da otto giorni le maestranze sono in presidio davanti ai cancelli di Pomigliano d'Arco e domani saranno a Roma per seguire da vicino il confronto tra azienda e Governo.

A preoccupare, sul fronte indotto, è anche il futuro dei dipendenti Logitech: anche qui è scattata la procedura di licenziamento collettivo. Si prova a trovare una soluzione che possa tutelare le maestranze.