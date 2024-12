Giovedì i reali di Spagna a Napoli: pranzo con Mattarella e lectio al San Carlo Felipe VI con Letizia per gli eventi celebrativi per gli 800 anni dell'Università Federico II

I reali di Spagna Felipe VI e la regina Letizia saranno domani a Roma per una visita di Stato di due giorni in Italia. Giovedì 12 dicembre si sposteranno a Napoli, seconda tappa della visita. Il programma ufficiale prevede un colloquio al Quirinale domani alle 11 con il presidente Sergio Mattarella che sarà seguito da una colazione con la premier Giorgia Meloni a villa Doria Pamphili. In serata i reali torneranno nei saloni del Quirinale per la cena di Stato offerta dal presidente della Repubblica. Il giorno seguente i reali, che saranno accompagnati dal ministro degli Esteri José Manuel Albares, si sposteranno a Napoli dove pranzeranno con il presidente Mattarella a villa Rosebery. Nel pomeriggio re Felipe terrà una lectio al teatro san Carlo nell'ambito del programma degli eventi celebrativi per gli 800 anni dell'Università degli studi di Napoli Federico II che conferirà la laurea ad honorem in Scienze sociali e statistiche al sovrano spagnolo. In serata il rientro in Spagna.