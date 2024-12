Esplosione condotta, Acqua Campania: "In corso manovre per migliorare pressione" "Di concerto con Regione Campania avviato servizio autobotti"

In merito all'esplosione della condotta idrica Acqua Campania comunica che nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 17.30ca, si è verificata un’improvvisa rottura del giunto della condotta di diametro 70cm che alimenta i Comuni di Arzano e Casavatore.

I tecnici sono immediatamente intervenuti per chiudere la valvola di chiusura. Tuttavia, nel frattempo si erano già verificati alcuni cedimenti del terrapieno circostante.

Nel corso della notte i tecnici hanno messo in atto le manovre d’emergenza per garantire continuità del servizio ai due Comuni di Arzano e Casavatore, seppur con pressione non ottimizzata.

In queste ore sono in atto, da parte dei tecnici di Acqua Campania e della Regione Campania, ulteriori manovre di collegamento per assicurare un miglioramento delle pressioni di esercizio.

Di concerto con la Regione Campania, è stato avviato il servizio autobotti per i centri di assistenza.

La Prefettura di Napoli ha già istituito e reso operativo un tavolo di coordinamento con il quale Acqua Campania, la Regione Campania, i Comuni ed i Vigili del Fuoco collaborano a stretto contatto fornendo supporto e assistenza.

L’Ente Idrico Campano, soggetto di governo dell’ambito regionale, è costantemente aggiornato sull’evoluzione degli eventi.