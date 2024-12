Sovraffollamento e suicidi, Ciambriello: "Il carcere è una polveriera" Lunedì 16 dicembre focus a Napoli

Al 30 giugno 2024, nei penitenziari italiani sono presenti dieci mila reclusi in più rispetto al massimo consentito; il relativo indice di sovraffollamento è di circa il 120%. Se da un lato, l’odierno tasso di sovraffollamento è inferiore rispetto a quello degli anni che vanno dal 2010 al 2013, dall’altro, dal post pandemia – e dalle relative misure per ridurre i carcerati all’interno delle strutture - il numero di detenuti in esubero sta aumentando sempre di più e con esso le relative situazioni di disagio, sia per i carcerati che per chi lavora nei penitenziari italiani.

Quasi nessuna regione è esente dal fenomeno: 19 regioni su 20, presentano almeno un carcere in sovraffollamento. In Campania ad esempio si registra una presenza di circa il doppio rispetto alla capienza prevista.

Un tema molto sentito, quello del sovraffollamento delle carceri dal partito politico “Più Europa” che per l’occasione, insieme al garante dei detenuti della regione Campania, all’associazione “Il carcere possibile”, alla pastorale carceraria della arcidiocesi di Napoli, all’associazione di volontariato giustizia della Campania e al movimento forense, organizza un convegno dal titolo “Sovraffollamento, suicidi, pacchetto sicurezza… Il carcere è una polveriera”.

L’evento si terrà Lunedì 16 Dicembre alle ore 16:00 presso il centro aalesiani don Bosco in via don Bosco, 8 a Napoli e sarà introdotto e coordinato dal membro della segreteria nazione “Più Europa” Raffaele Mosca.

Al convegno interverranno il direttore della pastorale carceraria dell’arcidiocesi di Napoli don Franco Esposito, il presidente dell’associazione “Il carcere possibile” Mara Esposito Gonnella, il vicepresidente del Movimento Forense Alessandro Gargiulo, l’ex senatore e già sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone, l’avvocato penalista Francesco Giuseppe Piccirillo e il garante della regione Campania per le persone private della libertà personale Samuele Ciambriello. Conclude i lavori del convegno il segretario Nazionale di “Più Europa” Riccardo Magi.