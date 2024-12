Brindisi e scambio di auguri in Comune a Napoli con il mondo dello sport L'iniziativa dell'assessore Fewrrante con il presidente del Coni Campania

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante hanno accolto i rappresentanti del Comitato Regionale Campania del Coni, delle Federazioni e di tutto il mondo sportivo napoletano per il tradizionale scambio di auguri. All’incontro, che si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, hanno preso parte, tra gli altri, l’assessora alle Famiglie Maura Striano, il presidente della Commissione consiliare Sport Gennaro Esposito, il consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana Sergio Colella e, in collegamento, il presidente Coni Campania Sergio Roncelli.

“È stato un anno importante – ha affermato il sindaco Manfredi – che ci ha consentito di mettere in campo tante iniziative che si inquadrano in un progetto: far sì che lo sport a Napoli non sia solo agonismo, ma che ci sia anche una grande azione sociale dello sport, che è uno strumento fondamentale per dare regole ai nostri ragazzi e insegnare loro stili sani. Per farlo, occorre che ci siano strutture funzionanti. Abbiamo raccolto quasi tutte le risorse necessarie per ristrutturarle e stiamo lavorando per avere da un lato impianti diffusi su tutto il territorio e, dall’altro, per riqualificare i grandi impianti come il Maradona e realizzare il nuovo palazzetto del sport”.

“L’augurio per il 2025 – ha sottolineato l’assessora Ferrante – è quello di continuare la strada intrapresa già da qualche anno. Abbiamo messo lo sport al centro della nostra azione e avviato una serie di interventi di ripristino e ristrutturazione di tutti gli impianti sportivi. È di qualche giorno fa la notizia che il Dipartimento dello Sport ha finanziato la sistemazione della piscina di corso Secondigliano. Vogliamo proseguire tutti insieme questo percorso per arrivare nel 2026, quando Napoli sarà Capitale europea dello Sport, a poter fare attività sportive in tutte le Municipalità e non solo nei grandi impianti”.